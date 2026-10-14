Aplicó la filosofía del bitcoin y encontró su espíritu emprendedor

A Paula Gómez, los retos la han atraído siempre. Estudió gastronomía, pero tras varios intentos laborales decidió experimentar con inversiones en bitcoin, sin resultados positivos. “Perdí todas las ganancias que había obtenido, entonces me di cuenta de que no solo debía aprender sobre criptomonedas, sino que también debía trabajar en mí”.

La formación financiera la mezcló con educación emocional. Cuando comprendió cómo funcionaban las criptomonedas, le atrajo la idea de que los activos digitales no dependieran de un banco central que los controlara, sino que funcionaran gracias a una red.

Así nació La Tienda del Bitcoiner, una empresa que busca asesorar a quienes quieran aprender sobre las inversiones en activos digitales. “Al principio, cuando alguien escuchaba el nombre pensaba que era una estafa, o creía que le iba a vender criptomonedas, pero vieron mi trabajo en otros emprendimientos y entendieron la idea”.

Paula comprende muy bien los beneficios de diversificar en el mundo financiero. Por eso, mientras La Tienda del Bitcoiner llega a punto de equilibrio, también trabaja en Volteados, una marca que vende vasos de fresas con toppings, migueluchos, obleas, kumis, deshidratados y dulces de fruta. “La Tienda del Bitcoiner se encarga de los activos digitales, esa parte financiera que mucha gente no entiende, pero Volteados es como esa marca amigable que quiere llegar a todas las personas y a todo tipo de públicos”.

En su propósito de trabajar en red, participó en los encuentros y capacitaciones para jóvenes del municipio. Desde que empezó a ir, no se pierde ninguna y creó con los demás asistentes el Colectivo de Emprendimiento, en el que las pequeñas empresas se apoyan a través de una red de embajadores que busca visibilizar los negocios de los jóvenes de Sopetrán. Salen juntos a los mercados campesinos, hacen degustaciones y se unen para participar en las ferias.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido un apoyo constante en su consolidación. Paula ha aprovechado los espacios y ha conocido también a otros empresarios con los que ha podido socializar sus retos y estrategias de crecimiento.

Su meta es que sus ideas trasciendan, por eso piensa y trabaja en grande. Sus proyectos voltearon la perspectiva de su vida y su sueño es hacer lo mismo por otras personas. “Yo creo que este es el nuevo mundo en donde si tú quieres salir sola a aprender, lo logras, pero cuando todos estamos en comunidad, avanzamos como un cohete”.