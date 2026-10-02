Carrizal: la finca que impulsa el turismo y la economía circular

Carrizal nació como un proyecto turístico familiar hace 15 años en el municipio de Gómez Plata. A cinco minutos de la cabecera municipal la finca se erige en medio de las montañas antioqueñas que visten de colores el paisaje rural. El aire es fresco, el lugar se siente acogedor y cercano y los espacios invitan a reposar.

Laura Catalina Rojo, representante legal y promotora del proyecto, cuenta que la finca nació con vocación de hospedaje, pero fue gracias a las capacitaciones ofrecidas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que desde hace seis años empezaron a crecer aún más. “Hemos aprendido de marketing digital, economía financiera, atención al cliente, turismo rural e incluso estuvimos en el Círculo de Mujeres. La Cámara ha sido una aliada muy importante para nosotros”.

Así nacieron otros servicios de los que participan su padre, su madre e incluso su hijo, como el día de sol y la experiencia penca sábila que educa sobre el potencial de uso de este cultivo y ofrece productos como agua de aloe vera, vino, jabón y tratamientos capilares a base de esta planta. “Queremos diversificar la economía de Gómez Plata, nosotros impulsamos el agroturismo, la sostenibilidad y la economía circular para fortalecer al municipio”.

Para ella, el trabajo con la comunidad ha estado presente mucho antes de Carrizal. Creció en Gómez Plata, estudió Psicología en Medellín y, al regresar al municipio, trabajó durante tres años y medio como psicóloga de la Comisaría de Familia, ha ocupado cargos públicos y actualmente coordina el programa radial Salud para el alma, donde impulsa el bienestar físico y emocional.

Esa vocación también se refleja en la forma en que funciona Carrizal. El proyecto se articula con el mercado campesino y otros emprendimientos, especialmente liderados por mujeres, a quienes Catalina invita a la finca a participar en ferias y conectarlas con los turistas. Los visitantes también son llevados a conocer los comercios y restaurantes locales, mientras parte de la oferta gastronómica en Carrizal se compra a madres cabeza de familia. “Por eso hablamos de una economía circular porque buscamos que nos beneficie a todos”, explica.

Hoy, Carrizal tiene capacidad para alojar a 25 personas y recibir a más de 100 visitantes en un día de sol, a esto se suma la oferta gastronómica, el vivero, los recorridos por el pueblo y una finca que cuenta con dos amplias plantas, patios, cultivos de penca sábila y piscina.

Catalina explica que el trabajo con mujeres en su proyecto parte de “reconocer las barreras que se viven para emprender y liderar en un municipio con una mentalidad aún machista”. La constancia, la perseverancia y la disciplina son los valores que se ven reflejados en el proyecto, un espacio que ha ofrecido a la comunidad para “ser un equipo de mujeres que lideramos, porque cuando nos apoyamos, crecemos juntas”.