Andrea superó sus miedos y hoy dirige empresa de lácteos en Carolina del Príncipe

Cuando Andrea Espinal recibió el liderazgo y la representación legal de la empresa Asociación Láctea El Buen Comienzo pensó en que quizás no sería capaz de sostenerla. Durante ocho años vivió en una vereda de Liborina junto con su hijo y esposo, allí fue donde aprendió a relacionarse con los lácteos.

Por azares de la vida, su cuñado, que era sacerdote en el municipio de Carolina del Príncipe, le contó de un hombre venezolano que recién había montado una empresa de transformación de lácteos, Andrea no tardó en ir a conocerla y tras la propuesta del empresario, comenzó a trabajar con él mientras aún vivía en Liborina. “Me tocaba madrugar a las 3:30 a.m., dejar desayuno, almuerzo y fresco para que los hombres pudieran trabajar en la finca. Luego volver en la noche, hacer comida, dejar todo listo y lo mismo al día siguiente”, dice.

Un año después, el hombre que la contrató decidió volver a Venezuela y cederle el negocio. A pesar de las dudas, el miedo, los nervios y que aquella responsabilidad implicaba mudarse a Carolina del Príncipe, aceptó. Andrea es una mujer cálida, de hablar sereno, voz suave y familiaridad en la conversación. Con el liderazgo, cuenta, ha tenido que tomar actitudes un poco más fuertes: “los productores son personas mayores que, lastimosamente, creen que las mujeres no tenemos capacidad de mando. También tienen una mentalidad diferente en cuanto al producto. Esto ha sido trabajar en cambiar esa mentalidad”.

Cuatro años han pasado desde que tomó la representación. Sus productos, cada vez más diversificados, ya han llegado a muchos supermercados de Antioquia gracias a la vinculación y comercialización con Colanta. A pesar de que no faltan los días difíciles y las dudas se cuelan entre el cansancio de la jornada y el dolor en sus manos, cuenta que “transformar un producto líquido en muchos derivados ha sido para mí un logro muy grande y gratificante”.

Hoy, tanto los trabajadores como los demás habitantes del municipio aprecian y reconocen en Andrea un referente de fortaleza femenina y resiliencia, mientras ella encuentra en ellos familiaridad y apoyo que ha sido indispensable en su proceso. También resalta los programas de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia como Conectados, que ha impulsado la empresa y mejorado procesos financieros y digitales con herramientas prácticas, asesorías personalizadas y espacios de conexión.

Actualmente, Lácteos El Buen Comienzo tiene capacidad de transformar hasta 1.500 litros de leche al día en 85 kilogramos de productos como queso paisa, ricotta, mozarella, cuajada, quesito, yogurt, mantequilla, entre otros. Entre proceso y proceso, Andrea cuenta que ella misma ha vivido una transformación: “creí que era una persona débil, estando en la casa no estaba preparada para asumir tantas cosas. Ahora veo que sí soy capaz de asumir grandes retos”.