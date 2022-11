La fundación de uno de los hospitales más importantes del departamento (patrimonio histórico y arquitectónico) fue idea de un barboseño: Alejandro Echavarría Isaza. El anhelo apareció luego de haber visto sufrir durante semanas a su esposa, Ana Josefina Misas Euse, a causa de una grave enfermedad. El relato de la génesis de la institución lo hizo uno de sus hijos, Guillermo Echavarría Misas, en una reseña del periódico El Pulso.

Así pues, corría el año 1913 y, durante una reunión familiar, Alejandro, quien para entonces ya era un empresario acaudalado, le dijo a sus primogénitos: “He visto tanto sufrir a su madre durante esta enfermedad que me he puesto a pensar que si ella, disponiendo de comodidades y de todos los recursos de la ciencia médica, ha padecido tanto, cuáles no serán los sufrimientos de los pobres en sus enfermedades sin quien les proporcione alivio, sin recursos para pagar los médicos, operaciones y medicamentos”. Eran ansias de dignidad y justicia.

El hospital de la época era el San Juan de Dios, sin embargo, contaba con instalaciones pequeñas y carecía de los elementos necesarios para la atención médica. Alejandro continuó: “He resuelto fundar un hospital, pero un hospital grande, muy grande, que tenga siempre la capacidad suficiente para albergar a todo hijo de Antioquia y del resto del país que necesite de sus servicios”. A su sueño se unieron empresarios y fuerzas vivas de la época impulsadas por un profundo sentimiento de solidaridad.

Desde entonces han sido cerca de 110 años de avances médicos. El Hospital San Vicente Fundación ha soportado anualmente, en sus 2.176 colaboradores, más de 30.000 atenciones a pacientes hospitalizados, 19.000 cirugías, 120.000 consultas y 160.000 exámenes diagnósticos, a través de una amplia gama de especialidades y subespecialidades médicas con énfasis en la alta complejidad a través de sus unidades Adultos e Infantil.

La evolución constante de San Vicente Fundación ha dado origen a otras empresas como el Hospital en Rionegro, Corpaúl, Servicios de salud y la Unión Temporal San Vicente CES, una alianza en crecimiento.

El Hospital Medellín (conocido como San Vicente) es una de las siete IPS de Antioquia acreditadas en salud por el Icontec dados sus altos estándares de calidad, reconocimiento con el que también cuenta el Hospital San Vicente Fundación Rionegro. La organización es uno de los hospitales universitarios del país con mayor trayectoria en la formación de profesionales y subespecialistas con 16 convenios docente asistenciales y 5.000 estudiantes cada año.

Actualmente, en su Unidad Adultos centra sus servicios en el cuidado del paciente complejo en cuidado crítico, neurociencias, cardiopulmonar y vascular, cirugía, quemados, oncología, medicina interna y subespecialidades. También entrega un amplio portafolio para la atención de la maternidad con Ginecología, Obstetricia y Alto Riesgo Obstétrico.

Para dar apoyo a los niños y sus padres, el Hospital Infantil es una clínica pediátrica dentro de una gran organización donde confluyen todas las especialidades y subespecialidades pediátricas, en los servicios de urgencias, hospitalización, quirófanos, cuidados intensivos e intermedios, unidad neonatal y unidad de atención de quemados pediátricos, única en el departamento.

Junto a ello, el Hospital ofrece los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico con personal, infraestructura y tecnología de avanzada: consulta externa, laboratorio clínico, banco de sangre, banco de tejidos, imágenes diagnósticas y terapéuticas, y medicina nuclear. Además, entrega el soporte de disciplinas de la salud que contribuyen a la recuperación del paciente y la familia: enfermería, trabajo social, nutrición, psicología y fisioterapia, con enfoque integral en el ser humano desde sus esferas física, social, mental y emocional.

Para permanecer a la vanguardia en los servicios de salud, el Hospital realiza investigación continua, gestión administrativa y gestión financiera sostenible, con el fin de renovar y actualizar permanentemente su tecnología, equipos, procedimientos y agenda de servicios. Actualmente, proyecta la expansión de su infraestructura para responder a modelos más innovadores y modernos en salud