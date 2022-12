La familia Melo González ha estado muy cerca de los libros: sus miembros han sido lectores, editores, profesores. De ese hecho se desprende que estén detrás de Al pie de la letra, una de las librerías con mayor tradición en la ciudad. “Para nosotros los libros siempre fueron importantes: mi papá fue educador”, cuenta Gloria Melo, la actual gerente de la librería.

La idea de fundar una librería se le ocurrió a uno de los hermanos. Siendo editor de Norma, uno de los Melo decidió que la familia debía tener una librería, para lo cual convocó a sus hermanos, en particular a Gloria, economista de profesión. “Él me llamó y me dijo: ¿por qué no miras costos y posibilidades?”. Y así lo hizo Gloria: se enteró de que los dueños de la librería La mesa del silencio buscaban un relevo y habló con ellos. La historia se remonta a finales de 1993. Hizo un trato y quedó a cargo del local que desde el seis de diciembre de ese año es la sede principal de Al pie de la letra. En estos años la librería siempre ha estado ahí, viendo cómo el ecosistema del libro se transforma. “Al principio el ambiente era muy difícil, pero eso ha ido cambiando. La gente cada vez lee más. En esto ha ayudado mucho la Fiesta del libro, ha creado nuevos lectores”.