Antes de acostarse ese viernes, Carlos paseó su perro Canelo por la playa. Se le veía contento. Le dijo al equipo periodístico de EL COLOMBIANO que no tenía miedo de cruzar el Tapón de Darién.

“A ese perro no lo he dejado nunca. Él a veces me ha frenado porque no me han dejado montarlo en bus; pero ya tiene su bozal, los papeles y el carné, eso también es muy importante para mí, y sé que con él podré seguir hasta conseguir mi sueño”, dijo antes de meterse con su mejor amigo a su carpa.

El pasado 23 de agosto, Carlos, su perro Canelo, su padre, su madre y sus dos hermanos se embarcaron rumbo a Capurganá. Ese es el primer paso para meterse en la selva, y ese es el primer paso del chico venezolano que quiere dejar de ser migrante para llegar a estudiar a Harvard.