La actriz Jada Pinkett reveló hace una semana en entrevista con la cadena NBC que desde 2016 está separada del también actor y padre de sus hijos Will Smith, aunque aclaró que no se han divorciados legalmente.

Ahora el que se refirió al tema fue Will Smith, de 56 años, que habló, a través de correo electrónico con el diario The New York Times.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, se produce una especie de ceguera emocional”, escribió Smith en el dialogó con el periódico.

Sobre la publicación del libro de su exparaje, reconoció que el trema lo ha afectado, pero que a la vez le ha ayudado. “Puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.

Expresó que tuvo la oportunidad de leer Worthy antes de que salga al mercado.

“Es increíble darse cuenta de que a pesar de haber vivido la mayor parte de mi vida a tu lado, todavía me encontré sorprendido, riendo, luego inspirado, luego con el corazón roto. Yo estaba por todo el lugar”.