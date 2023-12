Video | La Danza de los Dragones se acerca: estrenan tráiler de segunda temporada de House of the Dragon Los ocho capítulos de la segunda temporada de la precuela de Game of Thrones se estrenarán a mediados de 2024.

Emma D’Arcy es la princesa Rhaenyra Targaryen. FOTO: Cortesía Warner Bros.

Matt Smith continuará en la serie con su papel de Daemon Targaryen. FOTO: Cortesía Warner Bros.