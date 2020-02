¿Busca un paseo distinto? De las ciudades más pequeñas a las más calientes

Playa, brisa y mar son las primeras referencias que se vienen a la cabeza cuando se menciona la palabra vacaciones.

Ciudades como Cartagena o Santa Marta, en Colombia, o París y Miami, en el resto del mundo, son algunos de los destinos que se citan a la hora de hablar de descanso, paseo o tour. Sin embargo, hay nuevas tendencias que llevan a explorar destinos menos comerciales o más escondidos. Eso de ir a donde no muchos más: descubrir espacios que tienen algo diferente, por ejemplo la ciudad más pequeña del mundo o la más fría.

Publicidad

John Mikan, CEO y gerente general de 3 Comunicaciones, empresa especializada en turismo, comenta que lo importante a la hora de viajar, sin importar el lugar, es mentalizarse sobre el destino al que se va y al tipo de viaje. “Es fundamental ajustarse a las condiciones: clima, conexiones o conectividad”.

Para Mikan, el que viaja a un destino poco habitual es porque sabe que va un lugar con características especiales, donde posiblemente no encontrará las comodidades habituales.

Ahora bien, hay consejos que es importante seguir y tener en cuenta cuando planea el viaje, para no tener inconvenientes de último momento. “A la hora de emprender un viaje, ya sea a un sitio conocido o exótico es fundamental revisar las conexiones o los medios de transporte disponibles para llegar hasta allá, teniendo en cuenta que los que no son muy turísticos no tienen amplias disposición de horarios o las conexiones son complejas”, recomienda la diseñadora de experiencias de viaje de Travel Map, Carolina Martínez, para quien es fundamental contar con un buen seguro médico, con cobertura internacional, porque “no se sabe qué tipo de contratiempos pueden aparecer”.

Este son algunos de los destinos más extraños, llamativos, fríos, calientes o costosos en el mundo entero, por si lo que está buscando es salirse de lo común.