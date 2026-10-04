Teruel y Zaragoza, joyas escondidas para conocer en España

Desde Colombia se llega a España en vuelos directos desde Bogotá o Medellín hacia Madrid o Barcelona. Son los destinos más comunes y apetecidos para conocer la cultura española, su gastronomía, su música, su historia. Ya estando allí toda la comunidad autónoma de Andalucía –Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz o Granada– y la Valenciana –Valencia y Alicante–, son paradas obligadas y populares.
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Pero hay una comunidad de la que poco se habla y encierra cientos de historias por su ubicación estratégica y sus paisajes que pareciera se hubieran quedado suspendidos en el tiempo. Se trata de Aragón, ubicado en el noreste de España, con sus tres ciudades principales: Teruel, Huesca y Zaragoza.
Por mi parte conocí Teruel, al sur y Zaragoza, el centro, en un viaje de cinco días en los que se descubre gran parte de la historia de esta región ubicada en el límite con Francia.