A diferencia de la mayoría de concursantes de Master Chef Celebrity, que reciben clases personalizadas con cocineros profesionales, Tostao llama a su mamá cada vez que tiene una duda o quiere sorprender con una receta.

También le preocupan más los comentarios de su madre que la de los mismo jurados del reality de cocina, especialmente después del “desastre” en el primer episodio, cuando preparó un arroz cremoso como el de la mamá.

Tostao, que por estos días está en receso musical, para dedicarse de lleno a Master Chef, habló con EL COLOMBIANO acerca de este proyecto y su regreso a Chocquibtown.

¿Qué tanto cocinaba antes de llegar a Master Chef?

“Más que cocinar, lo mío es comer. Sabía dos o tres cositas, pero esto es gourmet, es alta cocina, por lo que estoy viviendo una película completamente distinta”.

¿Por qué decidió participar en un reality?

“Quería venir a vacilar, gozar, vivir una experiencia diferente. Con Chocquibtown teníamos todo este primer trimestre otras cosas, y como me encanta la televisión decidí darme esta oportunidad, para venir a molestar un rato con utensilios de cocina y aprender más de recetas”.

¿Cambia mucho el cocinar en casa que cocinar para un concurso como MasterChef Celebrity?

“Entre la comida de casa y la comida gourmet cambian las técnicas y los emplatados, porque cuando yo me sirvo en casa pongo todo en el mismo plato: la papa, el arroz y la yuca, mientras que aquí no, hay que saber ubicar bien las cosas y todo bien poquito, pero yo particularmente no como así. Lo mío es un plato full nivel, con un millón de arroz, 200 papas y un pollo completo (risas)”.

Usted contó que su mamá es una gran cocinera, ¿siente la responsabilidad de representarla?

“Ha sido una vaina muy bacana. Yo cuando estoy sazonando trato de acordarme de los ingredientes que ella usa y los aromas, pero aquí es otro lenguaje, donde siempre estoy tratando de agarrarle el hilo para no quedarme atrás”.

¿Va a preparar cocina del Pacífico?

“Van a ver muchos inventos tratando de ir a la cocina del Pacífico, verán muchos mariscos y pescado, pero también pollo porque me encanta y lo he aprendido a preparar de muchas formas”.

La edición 2021 de Master Chef Celebrity fue muy polémica, ¿cómo va esta?

“Hasta ahora no hemos tenido mucha polémica, pero yo no he visto lo que se ha grabado. Yo sé mi parte, lo que he dicho, pero no sé lo que dicen los demás. Hasta ahora todo ha sido amor, pero ya al aire veremos qué tanto las cosas cambian”.

¿Lanzará álbum de solista?

En algún momento haré mi propio álbum, pero por ahora, después de esta etapa volvemos con Chocquibtown, con una primera canción en abril, y el álbum meses después”