Como Clara cabello

“Fue una responsabilidad muy grande, porque interpreté a una persona que me vio hacerlo todas las noches. Me acerqué mucho a ella para estar conectada y entender ese amor, que hasta el momento no conozco uno parecido. Lo sigue amando como si lo tuviera a su lado, pese a tantos años de ausencia”.



Nueva mamá

“Estoy a un par de semanas que nazca mi segundo bebé, estoy viviendo esta etapa al máximo, disfrutando este regalo. Soy joven, tengo mucha energía y pasión así que viene mucho por recorrer y estoy segura de que será de la mano de los colombianos. Déjenme parir, que ya regresaré”.



Muy espiritual

“Siempre he sido una persona de oración y ahora estoy feliz de orar con la gente que me ha seguido toda la vida en Instagram. Tengo dos jornadas a la semana para rezar el Rosario a las 6 a.m.. Ha sido un regalo muy grande que encontré en esta cuarentena, que me ha permitido crecer espiritualmente”.