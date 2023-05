Romina Poderosa, la nueva telenovela nacional que ya tiene fecha de estreno

Dice que ahora el reto para la televisión no es solo hacer buenas producciones, “ sino hacer el bien con las historias” , al hablar de la tendencia de incluir en los dramas tradicionales temas de inclusión, medio ambiente y problemática social “que atraen a otros públicos”.

La historia de Romina

La trama narra la vida de Romina, una joven que práctica downhill que descubre que tiene una hermana gemela, de la que fue separada al nacer. Tras un hecho violento, Romina debe asumir la vida de su hermana.

Romina combina los elementos del drama tradicional con temas policiacos como la extorsión y el “gota a gota”, en un contexto muy urbano, con un lenguaje fresco y descomplicado.

La protagonista, Juanita Molina, es una paisa egresada del colegio Marymounth, comenzó como realizadora en Telemedellín y terminó estudiando Comunicación Social y actuación en Bogotá.

“Estoy levitando, para mi esto es irreal, no me lo creo, me da de todo, es mi primer gran protagónico”, le contó Juanita a EL COLOMBIANO.

Explicó que lo más complejo fue tener que interpretar dos personajes (las gemelas) tan opuestos entre sí. “Fue una locura, una fritera mental, porque ambos son muy distintas”.

Sobre el trabajo de Juanita, el actor español Emmanuel Esparza, que hace parte del elenco de Romina, auguró que la “veremos muy seguido en la televisión colombiana e internacional, tiene un gran talento, me impresionó”.

David, de tirar cables a actuar

David Palacio se fue de Medellín cuando tenía 15 años, vivía en el barrio Conquistadores y la mayor parte de su carrera la ha hecho por fuera.

Lleva más de 10 radicado en México, a donde llegó a estudiar actuación, después de haber trabajo desde joven en Hollywood, donde hizo de todo, desde tirar cables hasta armar escenografías.

“Me parece muy bonito compartir mi arte en Colombia, que la gente lo conozca, acá solo había hecho Ritmo Salvaje, que fue para Netflix. Me siento orgulloso de grabar y que me vean en mi país”, contó Palacio en charla con EL COLOMBIANO en la que también contó que es cantante.

Su personaje, el “Calidoso”, es un policía que llega no solo a ayudar a Romina, sino a enamorarla.