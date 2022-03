Serán 8 episodios basados en el libro Viento y Ceniza y para no hacer mucho spoiler –para quienes no la han visto–, le recordamos que la quinta temporada terminó con un hecho traumático para Claire y con la inminente llegada de la Guerra de la Independencia.

Sobre las temporadas y los libros de la saga Outlander, así se han dado paralelamente:

Temporada 1: basada en el libro Forastera (1991)

Temporada 2: Atrapada en el tiempo (1992)

Temporada 3: Viajera (1993)

Temporada 4: Tambores de Otoño (1996)

Temporada 5: La cruz ardiente (2001)

Temporada 6: Viento y ceniza (2005)

Lo que sí han aclarado desde la producción es que se han tomado licencias creativas con el visto bueno de la escritora Gabaldon, de 70 años y quien en los libros va en el noveno de la saga.



La misma autora ha dicho en paneles y conferencias que su proceso no es el mismo al de autor de Juego de Tronos, George R.R. Martin a quien la serie se le pasó a los libros. “A diferencia de George, escribo sin importar dónde esté o qué más esté haciendo. De hecho, él mismo lo ha admitido. Le gusta viajar y no puede escribir mientras viaja, así trabaja él. Todo el mundo tiene su propio esquema de escritura”.

También es claro que la saga terminará en el décimo libro, según lo ha dicho ella. De ese décimo tomo se desconoce su fecha de lanzamiento. El noveno libro se llama Go tell the bees that I am gone, se lanzó en noviembre de 2021.



Ronald Moore, productor ejecutivo de la serie, le dijo a EW: “Todos los años lo trabajamos como algo nuevo. ¿Deberíamos mantener un libro por temporada? Lo hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hablado de dividir los libros y de combinarlos”.