“He dedicado mi vida a tratar de contar los cuentos bien contados”: esto dijo Kepa Amuchástegui al recibir uno de sus últimos premios

“Es un reconocimiento muy bonito, me siento muy honrado recibirlo en esta oportunidad. Sólo felicidad y agradecimiento se puede tener ante esta muestra de afecto y cariño.

Me gustan los premios pero no les doy tanta importancia, porque uno en este trabajo no vive para los premios y no se hacen las cosas por ellos. He dedicado mi vida a tratar de contar los cuentos bien contados para mi público, sea en teatro o en televisión”.