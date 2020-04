La banda está de vuelta y promete acción

Por Claudia Arango Holguín

La casa de papel estrena el viernes 3 de abril su cuarta parte. EL COLOMBIANO conversó con cinco de sus actores.

Cuando a comienzos de diciembre del año pasado, el 8 para ser más exactos, Netflix anunció que la fecha de estreno de la cuarta entrega de su serie estrella, La casa de papel, sería el 3 de abril de 2020, los actores se prepararon para un estreno multitudinario en varios países del mundo, y no se les pasó que estos serían "tiempos de coronavirus", como lo dijo Úrsula Corberó (Tokio) en esta conversación vía videollamada con EL COLOMBIANO. Por cuenta de la covid-19 la promoción tuvo que cambiar, así que Corberó, junto con sus compañeros Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo Román) y Juan Manuel Poga (Gandía) han trabajado como muchos desde sus casas para responder a los medios del mundo, para conversar entre ellos en sus redes, en las de Netflix y para planear charlas únicas como la que Corberó tuvo el pasado martes con J Balvin en el Instagram del reguetonero paisa. Todo por la resistencia. Coinciden los actores en que la cuarta tiene mucha emoción, que sus personajes han crecido, que habrá momentos salvajes y que provocará el shock más grande de todas las temporadas juntas. Invita "Gandía" a que vean un capítulo por día; "difícil eso", comenta "Denver". "Que tanta gente esté justo en cuarentena esperando la serie me parece una bendita casualidad", indica "Arturo", y al final "Tokio" concluye que lograr que por un segundo el público se desconecte de todo lo que está pasando y que esta producción ayude a hacer este tiempo más ameno, es lo más gratificante. Agradecidos con Colombia porque La casa de papel fue la serie más vista en Netflix en el país en 2019, esto fue lo que contaron.

Jaime Lorente - Denver

Sobre Denver... "Ha sido un personaje que ha estado en la comedia, el drama, la tragedia y más. Denver ha sido un tipo de calle que ha tenido siempre mucho miedo y que en esta última temporada vuelve a encontrarse con él frente a frente". Sobre su vida... "La historia de todos ha dado un giro de 180 grados, para bien o para mal. En mi cotidiano, cuando salgo a la calle recibo mucho amor y hay otros días en los que me levanto de mala leche, y me cuesta un poco más llevarlo. Al fin y al cabo tu vida está expuesta. Siempre trato de sacar la parte positiva". Sobre las series españolas... "La casa de papel ha abierto una puerta al contenido de habla hispana muy fuerte, es real que las plataformas ahora nos ponen en comunión a todo el mundo. Estamos creando contenido entre hermanos". Sobre la acción que viene... "Este es un rodaje muy intenso, guerrero, se sufre mucho, también nos divertimos. Las escenas de acción son muy fuertes, pero las emocionales también. Eso hace que todo sea fuego. Lo que verán es un fiel reflejo de cómo se ha rodado, de una forma bestial".

Enrique Arce - Arturo Román

Sobre Arturo... “Es completamente impredecible. Es un personaje al que le he cogido el punto, un alivio tragicómico que viene del teatro más antiguo, entonces hay que jugar en ese código, viviendo un drama personal pero con un punto casi de patetismo cómico”. Sobre su vida... “El que diga que la serie no le ha cambiado la vida miente, sobre todo profesionalmente. Hay un 80 % de bondades y un 20 % de cosas que no tanto. Echo un poco de menos el anonimato que tenía antes. Ahora el mundo es en el patio de recreo y no tienes dónde esconderte y por momentos me apetece. Lo demás, una bendición”. Sobre las series españolas... “En España se están haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, incluso desde finales de los 90. Ahora con las plataformas el mundo se ha convertido en un solo lugar. Lo que se ha hecho en España no es flor de un día ni ha empezado con La casa de papel”. Sobre la acción que viene... “Como no tengo escenas de acción en esta temporada pues aquí paso”.

Ùrsula Corberó - Tokio

Sobre Tokio... “En la tercera temporada era una Tokio menos niña, siempre impulsiva que tuvo tiempo de reflexionar y hasta filosofar. Ahora, a pesar del caos, ella va a estar muy centrada y fría. Ya le ha pasado de todo, opta por lo más inteligente y encara la situación”. Sobre su vida... “¿La casa de papel me ha cambiado la vida? Sí, muchísimo ¿Me gusta? Sí. Me siento afortunada de poder dedicarme a mi vocación. Fui a Japón a rodar una película y allá me gritaban: ¡Tokio! Qué increíble que mi trabajo, a lo que me dedico y tanto amo, llegue a la gente en todo el mundo. En España soy más casera, no me apetece salir a lugares en los que haya mucha gente”. Sobre las series españolas... “La ficción que hoy estamos haciendo ayuda a visibilizar más, pero proyectos buenos y de calidad se han hecho desde hace tiempo, a lo mejor no llegaban a todo el mundo porque no había la plataforma que lo lanzara”. Sobre la acción que viene... “En las escenas de acción siempre nos hacemos daño, por eso hay fisioterapeutas en el rodaje para arreglarnos la espalda. Soy adicta a las emociones fuertes en mi vida y prefiero eso con un poco de riesgo de vez en cuando a aburrirme o estar en rodajes sedentarios”.

Juan Manuel Poga -Gandía

Sobre Gandía... “No hay héroes sin villanos y creo que mi personaje es un elemento para poner los héroes a prueba. Decían en grabación que la gente me iba a odiar. Te puede gustar o no el personaje, caer bien o mal, pero entrar al grupo de ‘haters’, no lo sabía”. Ahí interrumpe “Arturo” (un personaje no tan querido en la serie), y provoca carcajadas al decir: “Si quieres te doy una clase de esto Poga, que te llevo unos añitos. Al final nos quedamos tú y yo y te cuento como es la película”. Sobre su vida... Como es un personaje que se verá a pleno en esta cuarta temporada no hubo reflexión sobre su vida después de la serie, solo una invitación, a propósito del odio que puede generar su personaje: “Vamos a reflexionar en este confinamiento sobre las emociones que nos vienen bien y las que nos vienen mal, el odio nos viene fatal a todos”. Sobre las series españolas... “Hay un germen de buenas historias que si se saben contar bien pues ahí están. En el caso de este país hay cosas interesantes y otras que no lo son tanto, pero eso pasa en todo lado”. Sobre la acción que viene... “Hay algo más duro que rodar, caerte, clavarte las granadas y los golpes, y es esperar en camerino (risas) pero en general fue bien divertido grabar esas escenas que van a ver”.

