Kevin Spacey cada año acostumbra a emitir un discurso navideño. La tradición la comenzó en 2018 bajo el título de Let me be Frank (haciendo referencia a su personaje de House of Cards). En ese espacio, aprovechó en varias ocasiones para defenderse de las acusaciones de agresión sexual y el final que Netflix decidió para su personaje.

“A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, el juicio político sin juicio. A pesar incluso de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien y mi confianza crece cada día en que pronto sabrán toda la verdad”, decía el actor antes de ser declarado inocente. En 2019 y 2020 también envió un mensaje. Ese último año lo enfocó en la pandemia por Covid-19.

Además, el actor también dio un mensaje político (sin dejar claro si lo piensa Underwood o Spacey). En él critica las próximas elecciones de Estados Unidos para 2024.

“Creo que ambos podríamos estar de acuerdo en que necesitamos que algunos adultos regresen a la sala, así que si eso significa asumir el papel de director ejecutivo, es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer por esta nación. Nuestro país debe dejar de disculparse y endurecerse”, reflexionó.