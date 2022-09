Sobre la serie

En sus palabras, Un asunto privado es la historia de una mujer joven que va a perseguir su libertad y su pasión de ser policía con la ayuda de un mayordomo que trabaja con su familia, que la conoció desde pequeña y la ve como una hija. “Él quiere protegerla y claro, al seguirla se va a encontrar encantado de tener tantas aventuras con ella”.

Puntualiza al reflexionar sobre la buena química que hay entre su personaje y el de la actriz Aura Garrido, que interpreta a Marina, que pensó en sus hijas, especialmente en la que tiene 23 años y a la que no le gusta recibir órdenes.

“Yo tengo que ubicarme alrededor de ella, nunca al frente, eso me sirvió para hacer a este mayordomo, porque con el personaje de Marina es imposible ponerse en frente”, y ahí deja una primera lección: “En las películas hay que traer material que funcione, es como una canasta llena con cosas de las que todos pueden servirse y así funciona una escena, si escondes la canasta no hay comunicación”. La relación con el personaje de Marina funciona porque para Reno hay un buen recipiente lleno de material y por eso tiene claro que su personaje, Héctor no puede pararse al frente, “eso es parar la escena y parar la película y volverse en un hombre machista que no le va a dar la libertad a ella de galopar, de correr y de ser libre en su cabeza y seguir su pasión”.