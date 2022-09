Por Claudia Arango Holguín

La princesa y la reina se llamó el sexto episodio de House of the dragon presentado este domingo 25 de septiembre (cabe recordar que serán en total 10 capítulos). El salto en el tiempo (10 años) trajo a nuevos protagonistas de esta historia de intriga política, drama, violencia, sangre y poder, y con este salto se generaron nuevas referencias a Game of thrones, la serie original que dejó conocer a los Targaryen, esa familia de la que ahora se profundiza en House of the dragon.

Este capítulo trajo además algunas referencias o guiños a Game of Thrones y aquí se los explicamos. Los huevos que no eclosionan

Eva Ossei Gerning en el papel de Lady Rhaena Targaryen. FOTO Cortesía HBO Max

Los huevos de dragón que conocimos en Juego de tronos llegaron a Daenerys tras muchos años de ir de un lado a otro. Se decía en la serie que los dragones estaban extintos y hasta se llegó a pensar que era un mito y no eran reales. Por eso Daenerys logró tanto poder gracias a que la gente la vio como la madre de dragones y todos se sorprendían cuando los veían volar. Por si no lo sabía: ¡Confirmado! House of the Dragon tendrá segunda temporada

También se conoció que los huevos no habían eclosionado porque para que un dragón rompiera el cascarón requerían sangre Targaryen y fuego, cosa que Daenerys pudo hacer por el sacrificio que hizo en la pira funeraria para Khal Drogo. En este episodio de House of the dragon Lady Rhaena Targaryen sostiene un huevo al frente de una hoguera. Su madre, Laena Velaryon, le explica que la mitad de los huevos jamás logran eclosionar (el que la niña sostiene lleva ya 8 años sin hacerlo) y le cuenta que ella tuvo su dragón a los 15 años: "Hay mas de una forma de unirse a un dragón. Yo tuve uno hasta que cumplí los 15 años y ahora monto a Vhagar, el más grande en el mundo. Tu camino es más difícil. El dragón de Baela nació con ella, pero si quieres ser jinete, debes reclamar ese derecho. Tu padre te diría lo mismo", dijo.

Llegaron más dragones

Cinco dragones en acción se han visto en House of the dragon en esta primera temporada. FOTO Cortesía HBO Max.

En Game of thrones solo se conocieron tres dragones, los de Daenerys: Drogon, Viserion y Rhaegal, nombrados así en honor a sus seres más cercanos, su familia.

En House of the dragon se han visto, hasta ahora cinco dragones vivos y el esqueleto del más grande: Baelor. Los seguidores han admirado el trabajo en los efectos especiales a la hora de construir los dragones que según uno de los showrunners y director: Miguel Sapochnik, serán nueve en esta temporada. Le puede interesar: Primera baja en House of the Dragon: salió su coescritor y director Miguel Sapochnik

Además del esqueleto de Baelor (que era el dragón del rey Viserys) los otros dragones que han aparecido son: Caraxes: el de Daemon Targaryen Syrax: el de Rhaenyra Targaryen Vermax: el del hijo mayo de Rhaenyra, Jacaerys Velaryon Bruma: el que montó Laenor Velaryon en la batalla del tercer capítulo. Vhagar: de Laena Velaryon. ¿Cuál le ha gustado más? Pero ojo que hay otros dragones que no se han visto y probablemente aparezcan, por ejemplo, el dragón del príncipe Aegon, el primogénito del rey Viserys y Alicent Hightower, se llama Sunfyre. Según George R. R. Martín, en los libros, es el "dragón más bello jamás visto". Su hermana Helaena, a quien vimos en este episodio más interesada en insectos que en dragones, montaría a un dragón llamado Dreamfyre, del que se dice generó muchos huevos, incluidos los tres de Daenerys. ¿Resolverán esa duda en House of the dragon? La introducción tiene nuevos engranajes

Así luce el engranaje de Daemon Targaryen en la intro de House of the dragon. FOTO Cortesía

Así como en Juego de tronos la intro entregaba información cada capítulo es importante que se preste atención a la introducción de House of the dragon porque ocurrirá lo mismo. Le puede interesar: Cada vez mejor: los misterios que esconde la intro de House of the Dragon Esta vez aparecieron más visibles dos engranajes más, que no se llenan de sangre porque los personajes están vivos: el de Daemon Targaryen y el de Alicent Hightower, la actual reina, esposa del rey Viserys. ¿Bastardos?

Los hijos de Rhaenyra no son con Laenor Velaryon sino con Harwin Strong. FOTO Cortesía HBO Max

Ya ese término se había escuchado bastante en Game of thrones gracias a Jon Snow, a quien desde el comienzo se había mencionado como un bastardo, hijo de Ned Stark, aunque en realidad ni era hijo de Ned ni mucho menos bastardo. En este episodio de House of the dragon fue evidente que los tres hijos de Rhaenyra con Laenor Velaryon no son hijos de la pareja sino de Rhaenyra con Harwin Strong, el hijo de la mano del rey quien no tiene un buen final en el episodio. Esta revelación es muy importante a la hora de que Rhaenyra tenga todo el poder como heredera legítima de Viserys porque si se descubre sería su fin en tal posición. En los libros esta paternidad no está muy bien definida desde el comienzo, en la serie sí.

La fortaleza roja y la ventana

Imagen de Tommen viendo hacia Westeros. FOTO Cortesía HBO