El anuncio lo entregó en exclusiva la revista Hollywood Reporter: “Ha habido una gran reorganización dentro de House of the Dragon : el coproductor y director del drama de fantasía de HBO, Miguel Sapochnik, deja la exitosa serie recién estrenada”.

“Trabajar dentro del universo de Thrones durante los últimos años ha sido un honor y un privilegio, especialmente pasar los dos últimos con el increíble elenco y equipo de House of the Dragon ”.

Fuentes no citadas por la revista norteamericana aseguran que Sapochnik se retira tras dedicar tres años agotadores de esfuerzo a esta precuela de Game of Thrones. ¿Cansancio físico o mental?, es una respuesta que el director no entregó tras un comunicado de prensa.

¿Tendrá reemplazo?

Se sabe que el cocreador y actual jefe de escritura de la serie, Ryan Condal, seguirá trabajando de la mano con George R. R. Martin y que el reemplazo del director será otra cara conocida de la serie, Alan Taylor, quien será productor ejecutivo y tendrá a su cargo la dirección de varios episodios de la segunda temporada, ya confirmada.

Taylor dirigió siete episodios de Game of Thrones, entre los que se destacan Fire and Blood en 2011, en el que Daenerys despide a su esposo Drogo, entra al fuego y sale convertida en la madre de dragones; The Night Lands en 2012, en el que Arya conoce a Gendry; Valar Morghulis en 2012, en el que Daenerys trata de rescatar a sus dragones y Beyond the wall en 2017, en el que Jon y su equipo capturan a un caminante blanco, se ven acorralados y Daenerys llega como salvadora con sus dragones, pero se enfrenta a una gran pérdida.

“Me consuela profundamente saber que Alan se unirá a la serie —dijo Sapochnik en el comunicado—, es alguien a quien conozco y respeto desde hace mucho tiempo, y creo que esta preciosa serie no podría estar en mejores manos. Estoy muy contento de seguir siendo parte de la familia de HBO y House of the Dragon y, por supuesto, le deseo éxito a Ryan y a su equipo y todo lo mejor en la segunda temporada y más allá”.