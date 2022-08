Hoy se estrena el segundo episodio (de 10 en total) y pareciera que la fiebre de Game of Thrones (GOT) volvió tanto que hasta HBO ya confirmó que habrá segunda temporada. Ayuda que Miguel Sapochnik, uno de los directores de la serie original, esté de nuevo a la cabeza de varios capítulos como director, coescritor y productor ejecutivo.

Habla el director, coescritor y productor Miguel Sapochnik

¿Qué relación tiene esta serie con el libro Fuego y Sangre?

“Confieso que yo no he leído el libro. Ryan lo ha leído 16.000 veces. Yo tomé la decisión consciente de no hacerlo porque necesitamos una perspectiva que sea como la de muchos de los espectadores que no lo hayan leído. Eso también me permite tener ideas y luego encontrar que esas ideas ya existían en el libro y de que vamos por en el camino correcto”.

¿Cómo ha afrontado la emoción y la expectativa que rodea House of the Dragon?

“Mi trabajo es sólo hacer la historia. No puedo dejarme atrapar por todo eso: hagamos lo que hagamos, va a haber alguna reacción y no podemos ganarla. Si escribes a la defensiva, intentando tener contento a todo el mundo, tienes un problema. Tienes que hacer lo que es correcto para el trabajo. Quiero que hagamos algo que aborde lo que considero realmente importante, que es la representación y la igualdad de género. Es hora de que pongamos eso narrativamente en la serie”.

¿Qué aprendió de su éxito en el programa original?

“Que Juego de Tronos funciona mejor cuando es simple. Mi ética de trabajo es sencilla para todas las escenas, es preguntarse de quién es la historia, desde el punto de vista de quién se conoce para empezar por ahí y encontrar tomas que cuenten esa historia. Lo bueno comenzará con eso”.

¿Cómo ha cambiado su papel como showrunner al lado de Ryan?

“Mi relación con Ryan ha sido una curva de aprendizaje para ambos, porque no es ‘él es el guionista, yo soy el director’. Aprendimos a conocer la idiosincrasia de cada uno, la forma en que elegimos las cosas, lo que nos hace feliz. Y cuanto más lo hacíamos, más cómodos nos sentíamos cuando avanzábamos en la producción, donde el tiempo dictaba que yo no podía estar en la sala de guionistas, y él no podía estar en el set. Teníamos que tomar las decisiones nosotros mismos, y no había tiempo para consultar con el otro. Pero en ese momento sabíamos implícitamente lo que el otro quería”.