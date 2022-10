La confusión en los espectadores es porque una de las damas de compañía le dice: “Hemos hecho esto cinco veces antes. No se desespere, el sexto no será diferente”. Y sí, en el décimo episodio Rhaenyra estaba lista para dar a luz al sexto hijo.

Una de las escenas más dramáticas del último episodio de House of the Dragon fue la del parto que tuvo Rhaenyra Targaryen de su sexto hijo, que en los libros es hija y se llamó Visenya.

Para refrescar la memoria, estos son los seis hijos que se han mencionado (y visto) de Rhaenyra en la serie:

Publicidad

Con Leanor Velaryon (tres)

Aunque no es un secreto que los hijos Velaryon no fueron concebidos entre la pareja (dadas las preferencias sexuales de él y porque como lo dijeron en la serie, lo intentaron, pero no se dio), Rhaenyra tuvo tres hijos tras un amorío y (¡alerta spoiler!, por si no se la ha visto) con Harwin Strong.

Estos tres hijos (en orden de mayor a menor) fueron:

1. Jacaerys

Publicidad

2. Lucerys

3. Joffrey