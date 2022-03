“Al ser de los últimos en llegar, de las grandes plataformas, obviamente que teníamos mucha fe, pero también incertidumbre, porque no sabíamos cuál iba a ser la reacción, a pesar de que sabíamos que teníamos una oferta de contenido única y no nos equivocamos. La verdad que el resultado sobrepasó todas nuestras expectativas. A fin del año pasado HBO Max tenía en todo el mundo más de 74 millones de suscriptores y para esa cifra Latinoamérica ayudó mucho”, le contó a EL COLOMBIANO, Tomás Yankelevich, Chief Content Officer General Entertainment WarnerMedia Latam

Producciones colombianas

Para Colombia se confirmó la llegada del tradicional reality británico Bake Off, pero que se hará en el país con celebridades nacionales y se llamará Bake Off Celebrity Colombia.

“Estamos muy contentos con el contenido y con el consumo de contenido colombiano en la plataforma (como la serie Mil colmillos, por ejemplo), y confirmamos que estamos produciendo otros. En este momento estamos en la preproducción de Bake Off Celebrity Colombia que va a llegar a la plataforma en algún momento de este 2022”, dice Tomás Yankelevich,

Ya tenían experiencia con este reality que también se hizo en México y al buscar la expansión pensaron en Colombia. “Vamos a llevar nuestra buena experiencia a Colombia y creemos que va a repercutir mucho y no puedo adelantarte quién será el casting pero dentro de poco se darán cuenta qué celebridades estarán”, confirmó Tomas.

Bake Off nació en Inglaterra gracias a The Great British Bake Off, y ha migrado a otros países con mucho éxito. Para Colombia también se está desarrollando una novela corta que llegará el próximo año, pero de la que no adelantaron información.

Otro reality que aseguran va a sorprender será Queen Stars Brasil, que se verá a partir del 24 de marzo.