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Murió Germán Quintero, reconocido actor colombiano de Escobar, el patrón del mal y Pasión de gavilanes

El actor colombiano falleció este jueves 15 de octubre a los 72 años. Quintero tuvo una carrera de más de cuatro décadas en la televisión colombiana.

  • Quintero murió este jueves 15 de octubre a los 72 años. FOTO: Cortesía Caracol.
    Quintero murió este jueves 15 de octubre a los 72 años. FOTO: Cortesía Caracol.
El Colombiano
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hace 7 horas
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Germán Quintero, actor bogotano recordado por su participación en producciones como Pecados capitales, La saga y Escobar, el patrón del mal, falleció este jueves 15 de octubre a los 72 años.

La muerte fue confirmada por familiares del actor al medio de comunicación El Tiempo, quienes señalaron que ocurrió tras presentar complicaciones de salud.

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La fotógrafa Alejandra Quintero, familiar del actor, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Germán acompañada de un mensaje de despedida. “Germán Quintero Laverde, inmortal, único e intransferible e irrepetible. 1956-2026”, escribió en la descripción.

Quintero nació el 10 de agosto de 1954. Debutó en la televisión nacional en los años ochenta con El Bogotazo, una miniserie de cinco capítulos estrenada en 1984 y dirigida por Jorge Alí Triana. Allí interpretó al exministro y escritor Jorge Zalamea y compartió elenco con Víctor Mallarino, Jairo Camargo y Edgardo Román.

Posteriormente, hizo parte de producciones como La quinta hoja del trébol y La fuerza del poder, ambas adaptaciones de obras de Fernando Gaitán, así como de Sueños y espejos y Guajira.

En la década de los 2000, Quintero interpretó diversos personajes en algunas de las telenovelas más exitosas de esos años, entre ellas La saga: negocios de familia, Pecados capitales y El cartel de los sapos.

En Escobar, el patrón del mal, la serie de Caracol Televisión estrenada en 2012, el actor interpretó al periodista Guillermo Cano Isaza. Diez años después, en 2022, participó en la segunda temporada de Pasión de gavilanes, donde dio vida a Martín Acevedo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué producciones de televisión participó Germán Quintero?
Germán Quintero participó en producciones colombianas como Pecados capitales, La saga: negocios de familia, El cartel de los sapos, Escobar, el patrón del mal y Pasión de gavilanes. También debutó en televisión en la miniserie El Bogotazo, estrenada en 1984.
¿De qué murió el actor Germán Quintero?
Germán Quintero falleció el 15 de octubre de 2026, según confirmaron sus familiares al periódico El Tiempo. De acuerdo con esa información, su muerte ocurrió tras presentar complicaciones de salud.

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