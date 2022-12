Regresan los gánsteres de Londres en su segunda temporada

Aclamada por la crítica esta serie británica fue nominada a los Bafta y a los premios Emmy en su primera temporada. Gangs of London regresa para una segunda entrega. Ya estrenó tres episodios y los cinco restantes se verán cada domingo por Lionsgate+.

Los violentos ajustes de este grupo de malhechores que buscan poder se reajustan ahora cuando el mapa de Londres se ha rediseñado para esta organización. Los Wallace, los protagonistas de la historia, están dispersos; los Dumanis (otra familia), rotos y distanciados y el policía encubierto llamado Elliot (que nunca falta en este tipo de historias), interpretado por Sopé Dìrísù, se ve obligado a moverse de lado.

Precisamente Dìrísù le explicó a EL COLOMBIANO que en esta nueva temporada habrá momentos disruptivos, mucho drama y violencia, por que es un componente vital en el mundo gánster.

¿Esperaba que Gangs of London tuviera tanto éxito en su primera temporada?

“Sí quería que tuviera el éxito que tuvo, pero nunca esperé algo así. Cuando leí el guión por primera vez, sabía que me gustaba, que era algo que aún no había visto en televisión. Y me alegro de que todo el mundo lo haya sentido similar”.