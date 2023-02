Todo lo que debe saber sobre The Mandalorian y su tercera temporada

Los mandalorianos no muestran la cara; por lo menos así lo indican sus votos y no pueden quitarse el casco ante ningún otro ser vivo. Ese juramento ya lo rompió Din Djarin, The Mandalorian (interpretado por el chileno Pedro Pascal) en la segunda temporada de la serie que se emite por Disney+.

Todo se dio en el último episodio de esa temporada, justo en la escena final: “Djarin se quitó el casco para que Grogu pudiera ver su rostro antes de que se separaran”. Tras esa separación llega la tercera entrega este miércoles 1 de marzo.

Ponerse al día

La primera y la segunda temporada de The Mandalorian se pueden ver por Disney+. Para que se actualice en la historia (sin mucho spoilers) debe saber que los primeros episodios se dan, temporalmente hablando, cinco años después de los acontecimientos de la película Stars wars: el retorno del Jedi (1983) y la caída del Imperio Galáctico, “e introduce al emblemático personaje de Din Djarin ‘alias El Mandaloriano’, un cazarrecompensas solitario que se abre paso por la Galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República”.

Este mandaloriano tiene como misión recoger a un “objetivo” de 50 años, pero para su sorpresa resulta ser un niño, “ya que la raza a la que pertenece tiene una forma de envejecer distinta a los humanos”, se llama Grogu y Djarin debe reunirlo con los de su especie, una orden de hechiceros llamados Jedi.

Esa aventura comienza en la primera temporada y en la segunda se revela el poder que tiene Grogu para conectar con la Fuerza.