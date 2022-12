Es una historia no contada que sucede 1.200 años antes de los eventos que los seguidores de la serie The Witcher conocen. Ya se puede ver en Netflix y se llama The Witcher: El origen de la sangre.

Es una serie corta, cuatro episodios, que cuenta una historia perdida en el tiempo de siete parias que se unen contra un poder imparable que les arrebató todo. “Su búsqueda de venganza da origen a un prototipo de brujo en un conflicto que desencadena la Conjunción de las Esferas, cuando los universos de los monstruos, los hombres y los elfos se fusionaron en uno”, dice la reseña.

Y a pesar de la diferencia temporal hay una cara conocida en la serie, se trata del actor y músico Joey Batey quien interpreta al jovial Jaskier, el bardo viajero que compone canciones para contar la historia del brujo Geralt de Rivia.