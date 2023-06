“Tenemos los mejores fanáticos en Chicago Fire”: Daniel Kyri en conversación con EL COLOMBIANO

“Me siento muy bien y creo que lo que realmente me emociona de ser parte de Chicago Fire es el apoyo de los fanáticos y de la audiencia que tenemos, es muy divertido. Cuando estoy en los aeropuertos, caminando por la calle o aquí en Nueva York, siempre hay alguien que es fanático del programa. Fui a Disney World con Christian Stolte que interpreta a Mouse y estábamos dando vueltas y la gente venía a nosotros, creo que el apoyo se refleja en los números que estamos viendo en una lista como esa, tenemos los mejores fans”.

“Él es genial, es un muy buen amigo y realmente creo que nuestra relación fuera de la pantalla causó que la relación entre Ritter y Gallo brillara en la pantalla, porque es un gran tipo y actor, he conocido a su familia, así que es muy divertido pasar el rato con él en un set y hacer nuestro trabajo juntos”.

“Creo que hay algunas áreas en la industria que son alentadoras y realmente están trabajando no solo por la representación, sino también por el diálogo para definir de manera auténtica y honesta lo que realmente es la representación, en lugar de simplemente hacer algo y llamarlo así. Nuestro programa se ha convertido en un muy buen ejemplo para las personas que realmente están intentando participar en una conversación sobre cómo se ve realmente la inclusión, porque a través de nuestro elenco hay tantas representaciones de personas que se unen para hacer un trabajo, así que me siento muy orgulloso”.

¿Qué ha aprendido de todo este mundo de bomberos o técnicas de rescate a nivel personal?

“Mucho, es muy divertido, puedo ir a la casa de alguien, mirar a mi alrededor y saber si hay o no violaciones de reglas contra incendios (risas). Bromeé sobre esto en las redes sociales hace poco y es que yo era de ese tipo de persona que olvidaba reemplazar la batería del detector de humo, por ejemplo, y ahora estoy tan al tanto de reemplazarla siempre. Uno aprende mucho al hablar con bomberos reales y eso simplemente se traslada a tu vida cotidiana. He regalado extintores de incendios para fiestas de inauguración de casas y cosas así (risas). Hay ciertas cosas de sentido común que creo que tendemos a olvidar en el ajetreo y el bullicio de todos los días, que si surgiera una situación como un incendio podríamos estar mejor preparados para ello. Todo se trata de preparación, es una cosa que realmente he aprendido al trabajar en este set con bomberos reales”.

¿Cómo fue para usted esa primera vez dentro del traje de bombero?

“La primera vez que probé todo el equipo completo con los pantalones, la capucha, la máscara y el tanque hace que realmente aumente un poco la presión, y por supuesto, mi primer día en el set de Chicago Fire fue la escena en la que Ritter es presentado en el hueco de la escalera, esa fue una de las primeras cosas que hice y el subir y bajar corriendo las escaleras en espacios de 90 grados sin aire acondicionado, hacía calor y yo además tengo asma, así que entre tomas trataba de salir adelante. Obviamente, desde entonces, creo que he estado mejor condicionado solo por la práctica dentro de ese equipo, donde mi resistencia es mucho mayor, pero para cualquiera que busque un verdadero desafío físico, echen un vistazo a lo que los bomberos realmente atraviesan, creo que es una gran idea probarse ese equipo completo y ver cómo te va la primera vez”.

¿Qué puede encontrar el público en esta temporada y su final que ya casi lo verán en América Latina?

“Giros y vueltas resbaladizas que suceden para varios de los personajes. Hay algunas sorpresas incluso en la filmación de cosas que realmente no necesariamente vimos venir, pero que adaptamos desde la producción y los personajes también, son situaciones que se desarrollan de manera singular en la temporada 11”.