Ella es la enfermera villana de la serie Castle Rock

En 1990 hubo una película que llamó la atención por una actuación. Ella era una enfermera, gritaba, era cruel y generaba miedo. Era el papel de Annie Wilkes y le valió a la actriz Kathy Bates su primer y único Oscar hasta ahora. La cinta se llamó Misery y está basada en la novela homónima de 1987 escrita por el maestro del terror y el misterio Stephen King.

Ese personaje regresa a la televisión en la serie Castle Rock, que reúne a los personajes más famosos en las obras de King en una amalgama de luz y oscuridad. La actriz norteamericana Lizzy Caplan es la encargada de dar vida a la malvada enfermera y habló con EL COLOMBIANO.

¿Cuál fue el mayor desafío?

“La mayoría tiene una idea muy clara del personaje y especialmente si fuiste fanático de Misery y la actuación de Kathy Bates. Yo misma soy su gran admiradora. El hecho de pisar esos zapatos fue abrumador para mí y sabía que sería un gran desafío por el respeto que le tengo a Bates, pero siempre estaré preparada para este tipo de retos”.

¿Qué tiene esta Annie?

“El trabajo se realizó en términos de diferenciar nuestra versión con la de la película y la del libro. La del filme estaba bastante aislada del mundo exterior: vivía sola en esa casa en medio del bosque. La de la serie se ubica en escenarios muy diferentes, se mueve en el mundo, trabaja, gana dinero e interactúa con la gente y, lo más importante, cuida a la única persona que ama en el mundo, que es su hija”.

Kathy Bates ya alabó su trabajo en Twitter...

“No estoy en esta red pero me alertaron y no te imaginas cuánto significó para mí. No me di cuenta de cuánto me importaba lo que ella pensaba hasta que sucedió”.

¿Qué piensa de la influencia de Stephen King en la cultura popular?

“Lo considero uno de los narradores más prolíficos de nuestro tiempo. Hay una razón por la que muchos de sus libros son tan populares y por la que sus textos se traducen con tanto éxito en la televisión y el cine, es un maestro contando historias y creando personajes que resisten la prueba del tiempo. Ser parte de todo su canon es una experiencia increíble y me llena de respeto. Nuestra cultura es mucho más rica gracias a Stephen King”.

¿Qué decirle a quienes no han visto Castle Rock?

“Si es una persona fanática de los relatos de Stephen King le sacará mucho provecho al camino de Castle Rock que ha sido creado por personas que aman el trabajo y el universo de este escritor. Cada temporada está elaborada con mucho cuidado y cariño y con el material original que luego se transforma para crear nuevos personajes”.

¿Por qué cree que gusta tanto el terror?

“Yo antes solía pensar que todo el terror era más o menos lo mismo. En los últimos años comencé a entender las ramificaciones que existen y tantos subconjuntos diferentes en el terror: el horror, el suspenso y el drama que creo que hace parte de lo que a la gente le gusta. El terror garantiza múltiples visualizaciones, puedes descubrir constantemente otras cosas y creo que puedes dejar mensajes importantes sobre el mundo, la naturaleza humana y la sociedad en este género que no podrías con otros. Podría poner como ejemplo las películas de Jordan Peele, como Huye y Nosotros, está diciendo cosas sobre el mundo. Pero también puedes ir y disfrutar de una historia divertida tal vez y funciona en ambos niveles”.