Los personajes “torbellino” de Juliette Lewis

Cuando Juliette Lewis comenzó a actuar tenía 10 años. Un talento precoz que se ha mantenido firme en la industria y hoy suma 95 participaciones en series y películas en 37 años de carrera.

Solo basta con recordar a Delores en Los años maravillosos, la novia de Wayne (hermano de Kevin). El papel en Cabo de miedo de Martin Scorsese, que le valió una nominación al Oscar como Mejor actriz de reparto a sus 18 años o su actuación en Asesinos por naturaleza de Oliver Stone.

Lewis sigue vigente y 2020 ha sido un año muy activo. Con una serie y dos películas en posproducción estrenó además la segunda temporada de Sacred Lies y ahora estrena la miniserie I Know This Much Is True (ver radiografía) a partir del domingo 10 de mayo por HBO a las 8:00 p.m. EL COLOMBIANO habló con Lewis, quien promociona la serie desde su casa.

Es un drama intenso, difícil de descifrar en el primer capítulo. ¿Qué podría decir en general de esta miniserie?

“Derek Cianfrance, el director, y Mark Ruffalo lo han dicho mejor. Ellos hablan de una exploración, un viaje dinámico a la familia. La búsqueda de un hombre tratando de comprender su naturaleza tóxica y también tropezando con todo tipo de locura en el camino. Y la relación con el hermano gemelo es profunda y especial. Hay como un amor fracturado”.

Su papel es bien fuerte...

“Ya sabes cómo son mis personajes, un torbellino. Interpreto a Nedra Frank y ella explota a través de la historia de una manera muy divertida y apasionada. Para mí es una mujer en un periodo difícil de su vida, para Dominick (Mark Ruffalo) será una facilitadora que traducirá su manuscrito, mientras él busca identidad y entender a su familia”.

Esta miniserie trae a Mark Ruffalo haciendo de los gemelos, ¿usted interactúa con uno de ellos o con los dos?

“Solo con uno, con Dominick. Mi personaje no interactúa con Thomas, el hermano”.

¿Alcanzó a evidenciar la transformación de Ruffalo?

“Soy una gran admiradora de Mark. Nunca había tenido la oportunidad de actuar con él, así que esto fue muy emocionante. Hay mucha improvisación en escena. Estoy tan emocionada de ver su transformación y cómo lograron esto que ustedes van a ver”.

Ha dicho que cada director es un maestro, ¿qué aprendió de Derek Cianfrance?

“Fue muy especial. La forma en que Derek dirige me recordó a muchos directores cuando llegué por primera vez a la industria como una joven actriz. Improvisación, riesgo, se tomó el tiempo en el set para descubrir diferentes formas en que los personajes podían expresarse. Me sentí revitalizada después de trabajar con Derek y Mark. La televisión es muy diferente a las películas, pero esta miniserie era pensar en una pieza de cine de seis horas y verlo y experimentarlo. Fue como estar en los 70 para mí con un Oliver Stone, Scorsese, descubres mientras vas actuando y se da la danza de la exploración creativa”.

¿Cómo ha sido hacer promoción de esta manera, en casa?

“Es extraño, pero divertido. No tengo un lindo traje (risas). Hacemos lo que podemos pero al final el mensaje es el mismo cuando estás orgulloso de tu trabajo creativo y por supuesto quieres que la gente lo vea y lo reciba. Este es un momento extraño. Más que nunca la gente está viendo y quiere buen entretenimiento en su portátil o televisor. Ya como ser humano todos los días he forcejeado con la felicidad, con el sentido de la vida (risas), haciendo pequeñas metas para salir de la cama y ser agradecida de las personas en mi vida que están sanas y de mi buena salud también”.