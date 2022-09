En el cuarto episodio de House of the Dragon se dio a entender que entre tío y sobrina habrá más que una relación familiar.

Este tipo de relación no es tan común en todas las familias de Poniente, el lugar en el que se desarrolla la historia de Juego de Tronos, pero sí es muy evidente y común en la de la familia Targaryen , la que actualmente se ve por HBO: La casa del dragón y que se basa en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin.

Si no se ha visto Game of Thrones, ¡alerta spoiler! porque desde la primera temporada se hizo evidente que había una relación incestuosa.

El escritor del libro le explicó a la revista Entertainment Weekly que siempre pensó en los Targaryen como una familia muy diferente a otra de Westeros (Poniente): “Son reyes, están practicando el incesto como los antiguos egipcios para tratar de mantener pura la línea de sangre. Y tienen los dragones, que nadie más tiene”.

He ahí la razón principal por la que veremos este tipo de relación en House of the Dragon, mantener la pura línea de sangre.

Cabe recordar que solo quienes tienen sangre valyria pueden montar dragones y como dijo Martin, “nunca puedes equivocarte con un dragón”.

En los Targaryen, como dijo Matt Smith, uno de los protagonistas de House of the Dragon hay dos características: la grandeza y la locura, siempre separadas, nunca unidas. “Es como lanzar una moneda, de un lado está la grandeza y del otro la locura, pero, por ejemplo, con mi personaje la moneda ni siquiera ha aterrizado, está en un vértice”.