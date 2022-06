Con testimonios exclusivos, Andy Cohen de la mano de aclamadas estrellas examinará la evolución y el impacto cultural de décadas de la televisión sin guión de exitosas producciones como “ America’s Got Talent ”, “ America’s Next Top Model ”, “ Desperate Housewives ”, entre muchas otras.

Cohen hará una inmersión en el pasado histórico mientras habla con la familia Kardashian Jenner luego de su última temporada del fenómeno mundial “Keeping Up with the Kardashians” y mucho más.

“Estoy encantado de mirar hacia atrás a los programas que formaron mi amor por los reality shows y entrevistar a los íconos del género”, expresó Andy Cohen, presentador y productor ejecutivo de la serie.