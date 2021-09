Las series más nominadas este año son The Crown, The Mandalorian y Wandavision , sin embargo, los críticos y la prensa especializada aseguran que las series con mayores posibilidades son la comedia revelación Ted Lasso y los fenómenos Gambito de dama y Mare of Easttown.

La categoría destacada

Este año ha brillado la competencia por miniserie o serie limitada, de una sola temporada, donde WandaVision por el lado de Disney+ se enfrenta directamente con Mare of Easttown de HBO y con las favoritas The Queen"s Gambit de Netflix que puso de moda el ajedrez el año pasado, I May Destroy You y The Underground Railroad, dos ficciones aplaudidas en su repaso a problemas como el racismo y los abusos sexuales.

Favoritas para drama y comedia

Para la categoría de drama, competirán The Crown, la serie que recrea las historias de la familia real británica y una gran favorita, aunque compite con The Mandalorian y The Handmaid's Tale, veteranas de la categoría. Así mismo, estarán en competencia Pose, This is Us, Lovecraft Country, The Boys y Bridgerton.