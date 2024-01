Daniella Álvarez ahora es una mujer “imparable”: participará en nuevo programa televisivo

“Ya es algo que está en nuestra sangre, ya cuando lo has hecho por tantos años, es como estar en lo tuyo. Soy una chica muy espontánea y bueno, nunca le he tenido miedo o angustia a las grabaciones ni al ‘tres, uno, grabando’, entonces, creo que es volverlo a disfrutar”.

¿Tiene algún ritual especial o alguna rutina antes de comenzar a grabar?

“No, mi rutina es levantarme todos los días con Dios, de su mano, le pido que siempre me dé la energía y las capacidades para hacer las cosas bien, siempre teniéndolo en cuenta para agradarlo y ya ahí arranco a hacer las cosas, a recibir la dirección del productor, del director y de hacer un buen programa”.

¿Cambia la forma de ser, de su espontaneidad, de su forma fresca de estar frente de la cámara?

“No, para nada, la esencia es la misma, eso sí me alegra mucho estar en un canal como E! Entertainment, que va a llegar a muchos lugares, más de 22 países, con Escuela Imparables, saber que después de tanto amor que me ha dado la gente en toda la región me puedan ver ahora, no solamente en redes, sino en la pantalla chica es muy lindo, en especial con un programa que tiene todo el sentido, que tiene una gran profundidad”.