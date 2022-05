Aunque la serie culminó en su quinta temporada, al menos por ahora, ya se sabía que Netflix no dejaría ir tan fácil ‘la gallinita de los huevos de oro’ en cuanto a fenómenos globales, como lo fue la serie española ‘La casa de papel’.

ENTRE EL DRAMA Y EL HUMOR

La selección de especiales y documentales para el mes de junio será nutrida, empezando el día 8 con la miniserie ‘Sé dócil: Oración y obediencia’, en donde se analiza el ascenso de Warren Jeffs en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su caso penal.

Las risas no faltarán con el nuevo especial de comedia ‘Amy Schumer’s Parental Advisory’ el día 11, mientras que el 13 más humor con ‘Pete Davidson Presents: The Best Friends’.

El 14 de junio se estrenará ‘Jennifer Lopez: Medio tiempo’, un íntimo documental sobre esta superestrella mundial en donde habla sobre su carrera multifacética y la presión de la vida bajo los reflectores.

‘Red de engaños: Muerte, mentiras e internet’, que se estrena el 15, es un documental sobre conspiración, fraude, violencia y asesinato que desde lo virtual se puede transformar en real.

Al siguiente día el turno será para otra súper estrella con ‘Snoop Dogg’s F*cn Around Comedy Special’. Para el 17, ‘El efecto Martha Mitchell’ , un documental que perfila a la esposa del fiscal general del Gobierno de Nixon que, durante el caso Watergate, fue manipulada para mantener su silencio.

‘Civil: Ben Crump’, que se estrena el 19, es un documental que sigue al abogado de derechos civiles Ben Crump cuando va a juicio a buscar justicia por las muertes de George Floyd y Breonna Taylor.