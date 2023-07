“Soy un irrefrenable charlatán”: Bambino Pons de visita en Medellín

A sus 68 años, Juan Manuel Pons, más conocido en el gremio de la televisión y la radio deportiva como el Bambino Pons, no tiene reparos en confesar que se tiñe el pelo. “No me quedan bien las canas como a George Clooney o Mel Gibson y mi señora me hace la tintura cada mes y pico”, dice con desparpajo y frescura, algo que caracteriza su personalidad y su manera de narrar fútbol.

Pons combina la explosión y emoción de un gol con melodías de sus bandas favoritas, The Beatles, Pink Floyd, Duran Duran, Los ratones paranoicos, Ataque 77, Divididos y más. Tiene una lista de más de 100 canciones que sabe son fáciles de acomodar a una narración como All you need is love, Hey Jude, Every breath you take, The Wall, Walk of life; Come On, Come In, Get On.

También como buen melómano sabe que hay canciones que no se acomodan fácil a la narración como las de Rolling Stones —de quien es fanático— Paint in black, Satisfacción o Brown Sugar. Por otro lado explora el rock latino, canciones del grupo La Renga como Hey Hey My My y Cuándo estés acá. “La gente me quiere mucho, sé que en Colombia me quieren mucho, no sé cómo me aguantan, la gente se ríe con esas pavadas y yo lo hago con mucho amor”.

Bambino nació en Boedo, barrio típico de Buenos Aires, tiene dos hijos, María Emilia y Pablo, quien es también relator deportivo (Pablo Bari, se cambió el apellido para evitar los señalamientos de llegó a la TV por ser hijo de...), “tiene una pinta bárbara, 37 años, salió la mamá por suerte, para él”, cuenta entre risas.

Tiene una memoria prodigiosa y habla con precisión de jugadas, de todos los partidos que ha narrado, de los entrenadores colombianos, los técnicos argentinos que pasaron por Colombia y los goles de la premier que ha cantado (desde hace 23 años), sus inicios como periodista en los vestuarios, de sus años en la prensa, la radio y la televisión argentina.

Y habla y habla sin freno, con tantos datos e historias en su cabeza que eso había que capitalizarlo. Por eso estará de gira por Colombia, presentándose en varias ciudades: Cali, Pasto, Barranquilla, Bogotá y Medellín, hablando de lo que más sabe y ama: el fútbol. Charlas de fútbol ¿Para qué te traje? se llama esta conversación que el Bambino tendrá con los fanáticos de este deporte.

En Medellín estará en el Teatro Universidad CES este jueves 27 de julio a las 7:00 p. m. (Las boletas se consiguen en mitaquilla.com.co). “Soy de conversar mucho, no tengo límites, soy incontinente verbal”, dice y al hablar de su estilo de narración no escatima elogios hacia sus otros colegas: “Todos relatan bien, todos comentan bien, todos hacen campo de juego bien. Yo me destacaré porque soy un irrefrenable charlatán que me gusta ser simpático y que quiero poner onda, entonces meto estas pavadas de los cantitos y los apodos y las frases”.