El humor de Suso y Don Jediondo llega a Amazon Prime Video

El Paspi, en enero

Por amor al humor es el título del monólogo de Suso, el paspi (el personaje creado e interpretado por Dany Hoyos), que estará disponible para los suscriptores de Amazon, a partir del 14 de enero.

“En este stand up, Suso hace un recorrido con humor, desde la mitología griega hasta nuestra época, sobre las cosas que amamos: el chisme, la madre, el dinero, los celulares, entre otros. Además, con alta dosis de improvisación, conexión con el público y su histrionismo, recrea las escenas amorosas que hacen reír y reflexionar al público sobre lo que realmente significa el amor”, se lee en la reseña sobre la propuesta.

Sobre Stand Up Sex, de Flavia Do Santos; Modelo 63, de La Gorda Fabiola; ¿Por qué a mí?, de Hassam; y Que nada te quite la paz, de Carolina Cuervo, no hay fechas confirmadas de estreno.

Ya el pasado 3 de diciembre, Amazon había estrenado la comedia Última Hora, protagonizada por Liss Pereira, Ricardo Quevedo, Iván Marín, Lorna Cepeda y Freddy Beltrán, entre otros comediantes y actores colombianos.

“Narra la historia de Érika Vaca, una periodista nueva en un noticiero, quien se enfrentará a la más fría, pero divertida guerra laboral, donde los egos, la envidia y el machismo serán las armas a combatir, no sin antes ser protagonista de noticias que romperán, no la programación, sino su corazón”, reseñan desde la plataforma de streaming.