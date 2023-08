La presentación de la doble de Shakira en el programa Yo me llamo no pasó desapercibida, no solo cautivó a los jurados del programa y a los televidentes, sino que la propia Shakira la felicitó.

La barranquillera, radicada en Miami, en su cuenta en Instagram subió apartes del acto de la concursante ante Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, en etapa de Repechaje Final del formato que presentan Carlos Calero y Melina Ramírez.