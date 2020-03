$!Los más poderosos del reino de las series

· Vince Gilligan de Breaking Bad y Better Call Saul (sin proyectos actuales)

· Jonathan Nolan y Lisa Joy de Westworld y fichados por Amazon.

· Dan Fogelman de This is us (lo busca Disney).

· Laurie Nunn de Sex Education, otra revelación.

· Alex Kurtzman que acaba de lanzar Picard de la franquicia de Star Trek, tiene contrato con CBS por 5 años.