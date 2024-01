Chavela Vargas siempre defendió su libertad. “El individuo humano no tiene que estar anclado a nada ni a nadie. Yo no soy barco, no tengo velas, no tengo ancla. Soy libre, tengo alas maravillosas, unas alas muy tenues, muy bellas, que yo las siento y que yo voy por el mundo, casi no necesito avión. Vuelo por el mundo, que es muy hermoso volar. Y allí sueñas, y allí creas. El que está estacionado no crea”, dijo en alguna entrevista que fue recopilada en YouTube.