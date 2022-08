No es la primer noticia insólita que se ha difundido tras el fallecimiento el 28 de agosto de 2016 del compositor y showman mexicano. A mediados de 2020 circuló en las redes sociales un video en el que supuestamente Juan Gabriel demostraba que estaba vivo y saludaba a sus seguidores. En la grabación se le ve con un aspecto distinto al de sus últimos días: con poco pelo y con el rostro más redondo. De inmediato, el abogado Guillermo Pous –representante de la familia Aguilera– puso el grito en el cielo y demostró que se trataba de un montaje hecho con un software sofisticado.

La segunda noticia tiene un lado más siniestro: Alberto Gómez , un supuesto amigo del compositor de No nací para amar , dijo en un programa de televisión que el vínculo entre el artista y Aguilera Jr. no tuvo nada de filial. Según el entrevistado en realidad eran pareja que usaban era excusa para evadir el escrutinio público. “Sé que mucha gente se va a molestar”, dijo.

A poco de cumplirse un aniversario más de la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel –Alberto Aguilera Valadez–, su nombre y los de sus hijos ocupan la atención de la prensa del espectáculo. En menos de una semana, Alberto Aguilera Jr . –adoptado por el Divo de Juárez– ha ocupado los titulares. La primera noticia relacionada con Aguilera consistió en su detención mientras manejaba en El Paso, Texas, por la policía estadounidense. No es la primera vez que Alberto pasa una temporada tras las rejas: en 2018 fue llevado a una celda por manejar pasado de copas por el centro de Ciudad de Juárez.

No fue la primera vez que se habló de la supervivencia del cantante. En 2018, Joaquín Muñoz, exrepresentante del músico, dijo que en realidad Juan Gabriel no había muerto y reaparecería en la primera mitad de 2019. El asunto tuvo un impacto tal que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a los rumores en una de sus habituales ruedas de prensa. No obstante, la fecha de la irrupción del Divo se postergó una y otra vez hasta que Muñoz cayó en el descrédito.