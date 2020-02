Un Roberto Carlos muy paisa se coronó en Yo me llamo

El imitador del cantante brasileño, interpretado por el paisa Albert Sánchez, se llevó el premio mayor de 600 millones de pesos en el concurso Yo me llamo, de Caracol Televisión.

Un 57,92% de los votos de los colombianos le dieron la victoria sobre su competidor, el imitador de Jorge Celedón. En total 2.090.041 votaron por su favorito.

El antioqueño mantuvo su paso firme durante los cuatro meses y medio del reality. Desde su primera presentación conquistó a los jurados con su interpretación de “Cóncavo y convexo” y luego debió luchar con el poco parecido físico con el original. Nada de esto le impidió llegar la noche de este martes a lo más alto.

Albert Sánchez es oriundo de Angelópolis, Antioquia, en donde viven sus padres. Comenzó a cantar desde que tenía 18 años y llegó a Roberto desde hace 2, cuando comenzó a trabajar como profesor de técnica vocal infantil en la Casa de la Cultura del municipio.

“Fue algo muy curioso porque he sido director de un coro de niños desde hace cuatro años en el municipio de Itagüí y un día me puse a buscar canciones sobre la amistad. Entonces, encontré ‘Un millón de amigos’ y la cantamos. Desde ahí empecé a buscarlo y me enamoré de su música”, contó en el programa de la noche del martes.

Para el joven cantante el mayor aprendizaje fue la disciplina y no perder la esencia: “Yo soy un paisa y montañero que se hizo coger cariño de la gente”, señaló momentos antes de quedarse con el primer puesto en el exitoso programa de la televisión colombiana.

Actualmente vive en Itagüí con su esposa.