Un video de este feliz anuncio se hizo rápidamente viral en TikTok y también en a red social X, antes conocida como Twitter, donde ha alcanzado cientos de miles de visitas.

Una fuente cercana a la pareja también ha confirmado a la revista Entertainment Tonight que el dúo amoroso formado por el protagonista de Twilight -quien en su día mantuvo un polémico romance con su coprotagonista Kristen Stewart- y la actriz de Daisy Jones and The Six, esperan su primer hijo juntos. “Ella está tan feliz, emocionada y apreciando la experiencia. Suki y Rob son adorables juntos”, contaron al medio.

El pasado octubre, en una gala celebrada en Los Ángeles, la también cantante desató los rumores por los cambios que ya comenzaban a apreciarse en su figura, pero ni ella ni Pattinson habían hecho ningún anuncio oficial.

La pareja comenzó a salir en el 2018 y han hecho algunas apariciones públicas juntos, como el pasado mayo en la Gala del Met. “Estoy asombrada de que esté tan feliz con alguien desde hace casi cinco años”, declaró en febrero al periódico The Sunday Times. “Siempre tenemos mucho de que hablar y le encuentro graciosísimo”.