Video | Ricardo Arjona le regaló un carro al taxista que inspiró su famosa canción Historia de taxi

Ricardo Arjona sigue de gira y ahora está en un país que, literalmente, le cambió la vida: México. Con su gira Lo que el seco no dijo visitará más de 15 ciudades de ese país.

México inspiró muchas de las canciones que lo hicieron conocido en América Latina, como Mujeres, Quién Diría, Animal Nocturno e Historia de taxi.

Justo, el guatemalteco quiso retribuir a quien inspiró esa canción, al taxista Pocho, quien hace varias décadas lo recogió en el aeropuerto y le recomendó hospedarse en el Hotel Pisa, ubicado en la avenida Insurgentes, cerca del Monumento a la Revolución.

En un relato que recogió la revista Quién, contaron que durante aquel trayecto, el taxista le hizo una petición que el músico recordaría tiempo después.

“Cuando estaba bajando, bajando las maletas, me dijo: ‘Acuérdese de escribirnos una canción a los taxistas’”, dijo Arjona. Aquella conversación quedó ligada a la creación de Historia de taxi, tema que con el tiempo se convirtió en uno de los más reconocidos de su repertorio. Ahora Arjona reconoció la importancia de Pocho en su carrera y le acaba de regalar un carro amarillo.