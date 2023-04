Por eso, la fotografía del actor de 85 años en el balcón de su casa ha sido toda una noticia en redes sociales. Y lo ha sido por dos razones: porque, desde hace 18 meses, Nicholson no aparecía en público y, además, porque se le ve en un estado que ha despertado las alarmas sobre su salud. De inmediato, la prensa ha especulado que el intérprete no sale de su casa porque padece de una enfermedad relacionada con la vejez. Se habla de alzhéimer o de parkinson.

La carrera de Jack comenzó en 1958 con la película Grita, asesino, y concluyó en 2010 con un papel en How Do You Know?, una comedia romántica. Entre un punto y el otro participó en largometrajes del calibre de Easy rider, Chinatown, El reportero y Los infiltrados. En su larga carrera trabajó con directores de la talla de Roger Corman, Roman Polanski, Stanley Kubrick, Elia Kazan, Michelangelo Antonioni y Martin Scorsese.

La última vez que se vio en público al actor fue en un partido de la NBA. En esa ocasión Nicholson estaba acompañado por su hijo, el también actor Ray Nicholson.