Este 26 de diciembre, la Fiscalía de Venezuela reveló a los medios de comunicación la grabación de la confesión de la entonces mánager explicando la manera cómo lo mató y alteró el lugar del crimen para no levantar sospechas, por lo que Canserbero fue víctima de homicidio y no murió producto de un sucidio.

Esa fue la versión sobre su muerte, hasta noviembre de 2023, cuando las autoridades venezolanas reabrieron el caso, encontrando que la mujer no solo seria la autora intelectual del crimen, sino que contó con el apoyo de su hermano Guillermo Améstica, y algunos agentes de la Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), quienes le ayudaron a limpiar y modificar la escena.

Se llenó entonces de ira contra ambos y tomó la fatal decisión de matarlos, después de sedarlos con Alprazolam, un fármaco que suministrado en pacientes con ansiedad, y que produce somnolencia. “Me dolió mucho y quedé con un gran sufrimiento interno por el desprecio, pues no fui considerada como mánager y organizadora de aquella gira”, señaló Améstica.

Según declaró la mujer a las autoridades venezolanas, el motivo por el que tomó la decisión de acabar con la vida de Canserbero y su pareja, se debió a que ninguno de los dos quiso reconocer su trabajo como organizadora del tour que realizó el músico por Chile y Argentina, además de que no recibió ningún pago por su labor.

Molnar fue el primero en perder el conocimiento, y en ser asesinado por la mujer. Primero lo apuñaló en el cuello, después en la espalda y finalmente en un brazo.

“Tirone me vio y se preocupó mucho, aunque ya estaba somnoliento. Así que le expliqué que fue un ataque de ira y no me pude controlar”, contó la mujer a la Fiscalía. “Luego cayó en el sofá dormido, de manera que le di dos puñaladas”, continuó.

Después de que se dio cuenta de lo que había hecho, le pidió ayuda a su hermano Guillermo, quien no llegó a la escena del doble homicidio solo. Tres funcionarios del Sebin colaboraron en el arreglo de la escena, para que pareciera un homicidio-suidicio.

“Después de esto me fui a Chile, huyendo aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. Por eso, regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso”, concluyó Améstica.