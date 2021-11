1. DONDE MANDAN LAS MUJERES

La primera parada es Tibasosa, para los amantes de la historia y el arte. Se trata del matriarcado más extenso del país: un municipio que ha estado al mando de mujeres por lo menos por más de tres décadas en cargos públicos y privados. En las paredes de sus casas, con la misma sensibilidad, hay pinturas, escenas, que cuentan historias. Una en particular ilustra la cotidianidad de antaño: burros, perros y gallinas en las aceras, pan recién horneado, alpargatas y ruanas y un caballo que está atado a un poste de verdad, mezclando la historia pasada con la realidad actual. En Tibasosa encuentra con facilidad feijoa en todas sus presentaciones.



2. LA IGLESIA SE VISTIÓ DE RUANA

No hay mejor remedio para el frío boyacense que una buena ruana, sobre todo si es hecha en el pueblo de la ruana, Nobsa. Este municipio, fundado por indios y dedicado a labores agrícolas y ganaderas, mantiene la tradición de esta prenda típica hasta el punto de que se tomaron la iglesia de ruana, literalmente, pues construyeron la más grande del mundo, se la pusieron encima a la catedral y ganaron un Guinness Récord gracias a más de 90 metros de largo por 8 de ancho que tuvo la prenda y que requirió 1.500 libras de lana de 720 ovejas y el apoyo de más de 25 artesanos.



3. EL LAGO MÁS GRANDE COLOMBIA

Basta con acercarse a Aquitania para notar el olor a cebolla, uno de los productos que más cultivan. Sin embargo, el municipio es reconocido, sobre todo, por el lago de Tota, que es el más grande (con 60 kilómetros) e importante embalse natural del país y que en el lado oriental tiene la península del Potrero y Susacá y las islas San Pedro y Cerrochico. San Pedro es, de todas las islas, la más grande y cargada de historia. Allí hay una virgen del Carmen tallada en uno de los árboles ubicados en toda la entrada y varias rocas pintadas con los rostros de una familia, que cuentan la leyenda de la fundación de toda la región y sus aguas: un padre que conservaba una cantina de leche y unos hijos que, jugando, la derramaron y crearon el lago.



4. SALUD Y BIENESTAR

En las noches ya no se ve la neblina que antes cubría todo. Ahora hay otra cosa, un vapor, que es caliente, que carga consigo el olor sutil del azufre y que proviene de los termales. Cuítiva es reconocida por su turismo de salud y bienestar, dados los beneficios del termalismo: tratamiento de enfermedades desde neurológicas como el alzhéimer o el párkinson a físicas como algún dolor corporal, hasta la mejora del estrés o la falta de sueño. En el Hotel El Batán, por ejemplo, ofrecen toda una experiencia guiada a la que le suman la práctica de Aichi, similar al yoga pero realizado dentro de las aguas calientes con movimientos suaves y relajantes.



5. LA CUNA DEL DEPORTE

En el lenguaje chibcha, Iza quiere decir “lugar de curación”. Es un municipio ligado fuertemente a las culturas indígenas y sus tradiciones, donde también hay aguas termales, con más azufre, que son perseguidas por sus beneficios medicinales y de meditación. Allí se está implementando el turismo deportivo a través de la consolidación de rutas en bicicleta en recorridos que van desde seis a más de 20 kilómetros y que pueden realizarse dentro del municipio o visitando otros alrededor por carreteras o rutas destapadas. Hay otros, con más nivel, que viajan desde Tunja o Bogotá directamente en bicicleta y quienes hacen circuitos más largos que pueden durar días, pasando por Duitama, Pesca, Iza, terminando en Playa Blanca, en el lago de Tota.



6. RELIGIÓN Y GASTRONOMÍA

Firavitoba es el municipio ideal para conocer la tradición gastronómica de la región. Con cubios, rubias y otros ingredientes cultivados allí mismo, se prepara comida tradicional y, para los más osados, está la sopa dulce, una preparación que normalmente se realiza con vinagre o manzana, fécula de maíz y queso y que sabe, literalmente, a una sopa tradicional pero muy dulce. Para los más religiosos, está ubicada allí la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Nieves, proclamada basílica menor por la Santa Sede en 2019 y que está realizada, en su totalidad, con piedra muñeca.



7. PÁRAMOS Y DINOSAURIOS

Frailejones, mirlas, perdices, patos zambullidores, neblina y hasta cóndores andinos pueden encontrarse en el páramo y la laguna de Siscunsí, ubicado cerca de Sogamoso. Este municipio fue el centro religioso de la cultura muisca y hoy, además del importante páramo que tiene seis lagunas como almacenes de agua, tiene en sus suelos muchas riquezas paleontológicas y geográficas que hoy se conservan en el Museo de los Dinosaurios o Geológico que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc, está desarrollando desde 2009. Allí hay desde rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, hasta restos de fósiles animales y una representación, a escala, de un dinosaurio de verdad.



8. CHIVOS, OVEJAS Y BALONES

Hay algo que va más allá del turismo de naturaleza. Es uno más de experiencia, de ensuciarse las manos y enlodarse las botas: el agroturismo. En Monguí, en la finca San Delfor, por ejemplo, usted puede vivir la experiencia de ser un pastor por un día y aprender sobre la ovino y caprino cultura, cuidando ovejas y cabras, ordeñándolas, dándoles de comer y hasta sembrando alimentos o un árbol. Pero, si prefiere actividades más tranquilas, puede visitar el museo y la fábrica del balón, pues el municipio es también conocido por esta actividad productiva que hoy se conserva. Desde 1930 hombres y sobre todo mujeres han replicado esta práctica, iniciaron cosiendo a mano los balones de cuero y ahora tienen herramientas que facilitan la labor.

