El cantante británico Zayn Malik , exintegrante de la agrupación One Direction , sostiene una relación desde hace seis años con la modelo estadounidense Gigi Hadid, con quien ya tiene una bebé llamada Khai Hadid Malik. Sin embargo, en las últimas horas la pareja dio de que hablar.

Ante toda esta polémica, el ex One Direction emitió un comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Como bien saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio privado para mi hija, un lugar donde las situaciones privadas familiares no se lancen al escenario mundial. En un esfuerzo para proteger ese espacio para ella, he aceptado no disputar las acusaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja quien entró a nuestro hogar cuando mi pareja estaba fuera hace algunas semanas”, escribió.

En otro apartado de la misiva explica que él sólo pretende restaurar el ambiente familiar, sobre todo por el bien de su hija que el mes pasado cumplió un año de nacida.

“Tengo la esperanza de sanar a todos los involucrados con las duras palabras compartidas y, lo que es más importante, permanezco atento para proteger a Khai y darle la privacidad que merece”, dijo.