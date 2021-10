En temas de actuación, en 2022 estrenan la serie que grabó para Disney y comienza a grabar una telenovela junto a Diana Hoyos sobre música no popular (aunque no es una biografía).

¿Quedaron muchos invitados por fuera?

"Acá estamos los mejores reunidos, pero se quedó mucha gente por fuera, lo que significa que se pueden hacer a futuro más canciones de este tipo, por fuera están el Andariago, Fernando Urbano, Luisito Muñoz y las mujeres, Paola Jara, Francy. Este es el inicio de una nueva etapa para hacer más colaboraciones".

¿Fue difícil lograr reunir tantas personas para una canción?

“Mucho, pero, Dios me echó la bendición, se alinearon los astros y después de cambiar varias veces las fechas todos me confirmaron, fue mágico, papá Dios se alineó conmigo para que esto pasara.

La grabación fue un espectáculo, un plan de parceros en el que era imposible estar al lado del Rey del despecho, de Charrito o Luis Alberto y no tomarse unos tragos, fue todo un plan de amigos. Es una canción de tres minutos y 40 segundos, que no es fácil de grabar”.

¿Es la primera vez que se hace en el país, en la música, popular una colaboración con tantos artistas?

“Y no solo en Colombia, no se nos puedo olvidar que tenemos que trabajar por el género, una sola golondrina no hace verano, entonces tenemos que ir de la mano.

Sin herir susceptibilidades miremos lo que pasa con el género de la salsa, que musicalmente es una joya, pero poco a poco ha ido cayendo porque no hay un relevo generacional, por eso hay que pensar es en el género y para eso es fundamental la unión”.

¿Proyectos que vienen en su carrera?

"Quisiera sacar una canción ranchera antes que termine este año y una colaboración con mi mujer (Luisa Fernanda W), hay muchas noticias para contar, viene el lanzamiento de la serie de Disney, en la que también canto, vienen cosas muy grandes que cada vez alimentan más mi espíritu, como una telenovela en Colombia".

¿Cómo será la canción con Luisa?

“Será el público el que diga lo quiera que cantemos los dos, estamos en la construcción del proyecto, será sorpresa”.