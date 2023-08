No todo es color rosa con Barbie: denuncian posible marketing encubierto en escuelas de Reino Unido

La empresa juguetera Mattel ha sido criticada por “una campaña de marketing encubierto”, tras repartir de forma gratuita muñecas de Barbie y Ken entre las escuelas de Reino Unido como parte de un programa para enseñar empatía a los niños, según un artículo publicado por The British Medical Journal (The BMJ). La polémica surge en pleno furor por la película Barbie , dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling .

Pero los expertos han criticado el programa, planteando cuestiones sobre los posibles efectos negativos de las muñecas Barbie en términos de estereotipos de género, cuestionando el uso de la investigación para justificar el programa. Además, se preguntan si las empresas deberían poder promocionar libremente sus productos en las escuelas.

“El proyecto me hace sospechar que puede ser abusivo”, dijo Philippa Perry, psicoterapeuta y autora de libros sobre crianza y educación. “Me produce una ligera repulsión”, señala.

Le puede interesar: Estas son las muñecas más costosas del universo Barbie

Por su parte, Mark Petticrew, catedrático de evaluación de salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, calificó el programa de “alarmante”.

“Las entidades comerciales como Mattel no son expertas en salud o educación infantil, sino en vender productos para maximizar los beneficios”, agrega May van Schalkwyk, especialista en salud pública, también de la London School of Hygiene & Tropical Medicine. “Los materiales de Mattel llevan mucha marca: ¿por qué deberían exponerse los niños a este tipo de marketing encubierto?”.